2017-02-14, 10:07

Взрыв в Одесской области: дом превратился в руины

Вечером в понедельник в селе Доброслав Коминтерновского района Одесской области взорвался жилой дом.



Как сообщила мэр Коминтерново Людмила Прокопченко, происшествие случилось около 23:00 на ул.Мира,31.

В доме проживал 51-летний наниматель. Во время взрыва он был на работе. Хозяин дома устанавливается. Во время взрыва никто не пострадал.

В ГСЧС причину взрыва устанавливают, по версии очевидцев, произошла утечка газа.







«Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа», — сообщила Прокопченко. Сотрудники ГСЧС разбирали завалы и обследовали место происшествия.