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2017-02-14, 10:07
Взрыв в Одесской области: дом превратился в руины
Вечером в понедельник в селе Доброслав Коминтерновского района Одесской области взорвался жилой дом.
В доме проживал 51-летний наниматель. Во время взрыва он был на работе. Хозяин дома устанавливается. Во время взрыва никто не пострадал.
В ГСЧС причину взрыва устанавливают, по версии очевидцев, произошла утечка газа.
«Взрыв был такой силы, что от дома остались одни камни, а в соседнем доме повылетали стекла. По предварительным данным, взрыв произошел вследствие утечки бытового газа», — сообщила Прокопченко. Сотрудники ГСЧС разбирали завалы и обследовали место происшествия.
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