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St.Diamond

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Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-15, 18:24
Юрий Луценко - о раскрытии преступлений в Одессе

Сегодня на брифинге генпрокурор Юрий Луценко обрисовал общую картину раскрытия преступлений, подчеркнув, что их уровень в Украине за последние три года упал с 45% в 2013 году до менее 30% в 2016 году.

"Если мы посмотрим на наиболее тяжкие преступления, то увидим еще более страшную статистику. Невозможно доказывать эффективность прокуратуры с такими показателями", - заявил генпрокурор и огласил статистику:

в Киеве раскрытие составляет - 16%

Одесса - 20%

Харьковская область - 22%

Киевская - 24%

"То есть, там, где самые вызовы - наименьший уровень раскрытия", - резюмировал Юрий Луценко.

По его словам, процент раскрытия уголовных правонарушений, в которых лицам сообщено о подозрении - 31%. 


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