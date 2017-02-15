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2017-02-15, 18:24
Юрий Луценко - о раскрытии преступлений в Одессе
Сегодня на брифинге генпрокурор Юрий Луценко обрисовал общую картину раскрытия преступлений, подчеркнув, что их уровень в Украине за последние три года упал с 45% в 2013 году до менее 30% в 2016 году.
"Если мы посмотрим на наиболее тяжкие преступления, то увидим еще более страшную статистику. Невозможно доказывать эффективность прокуратуры с такими показателями", - заявил генпрокурор и огласил статистику:
в Киеве раскрытие составляет - 16%
Одесса - 20%
Харьковская область - 22%
Киевская - 24%
"То есть, там, где самые вызовы - наименьший уровень раскрытия", - резюмировал Юрий Луценко.
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