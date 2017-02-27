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﻿2017-02-27, 18:10
За что критикуют Одесскую область?

Свой ежегодный отчет о состоянии прав человека в мире опубликовала международная организация Amnesty International.

В том числе не избежала своей доли критики Украина и Одесская область в частности.

Согласно отчету, в 2016 году украинская власть и власти в самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народной Республиках проводили незаконные задержания лиц, подозревались в поддержке противоположной стороны, в том числе, с целью дальнейшего использования этих лиц в обмене пленными.

Об это сообщает «Ivasi.news» со ссылкой на издание «Избирком».

«Долгожданное Государственное бюро расследований, которое должно расследовать нарушения военных и сотрудников правоохранительных органов, было формально создано, но не работало на конец года»,— пояснили в организации.

Одесса также попала в отчет Amnesty благодаря происшествию с адвокатом Юрием Грабовским, который исчез 6 мая, а уже 25 мая он был найден убитым. Перед исчезновением он жаловался на запугивание и угрозы со стороны украинской власти для того, чтобы устранить его из дела одного из двух российских военнослужащих, захваченных на востоке Украины правительственными силами.

29 мая во время пресс-конференции Главный военный прокурор Украины сообщил, что в связи с убийством Грабовского были задержаны двое подозреваемых. По состоянию на конец года они оставались в следственном изоляторе.

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Картинки по запросу адвокат Грабовский фото 

Нельзя не упомянуть, что есть в Украине и позитивные, по мнению Amnesty, сдвиги в области защиты прав человека.

Так, организация положительно расценивает тот факт, что наибольший за все время марш-парад лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и интерсексуалов (ЛГБТ) в столице, Киеве, был поддержан городскими властями и эффективно защищен полицией.


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