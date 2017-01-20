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﻿2017-01-20, 10:20
За снег и наледь - штраф от Одесской мэрии

Департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега.

Уже выявлены факты неудовлетворительной и несвоевременной уборки территории города. 

Ранее специалистами мэрии были вручены предупреждения более чем на 850 объектах. 

Одесская мэрия мобилизует руководителей предприятий на уборку снега 



Кроме того, департаментом муниципальной безопасности Одесского городского совета  совместно с КП «Одестранспарксервис» были проведены рейдовые проверки стоянок и парковок во всех районах города по соблюдению «Правил благоустройства территории г. Одессы». Всего было отработано более 50 объектов. Большое внимание уделялось подготовке к периоду сильного снегопада – заготовке песчано-солевых смесей и инвентаря. По фактам нарушений составлялись протоколы и вручались предписания. 

По фактам несвоевременной очистки закрепленной территории от снега и наледи сотрудниками департамента составлено 45 административных протоколов. 

 

 


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