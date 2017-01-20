|Ожидается снижение нормы потребления газа по субсидии
|В 2017 году доллар в Украине будет по 30 гривен
|Одесситам - к праздникам. Гороскоп камней-оберегов на 2017 год
|
2017-01-20, 10:20
За снег и наледь - штраф от Одесской мэрии
Департамент муниципальной безопасности напоминает руководителям предприятий о необходимости проводить уборку прилегающей территории от снега.
Уже выявлены факты неудовлетворительной и несвоевременной уборки территории города.
Ранее специалистами мэрии были вручены предупреждения более чем на 850 объектах.
Одесская мэрия мобилизует руководителей предприятий на уборку снега
По фактам несвоевременной очистки закрепленной территории от снега и наледи сотрудниками департамента составлено 45 административных протоколов.
|
влажность:
давление:
ветер:
БИЗНЕС ГОРОСКОП