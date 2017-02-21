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St.Diamond

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﻿2017-02-21, 16:13
Завтра в Одессе - встреча с первой инженерно-гоночной командой Украины

22 февраля в 16:00 в Impact Hub Odessa (ул. Греческая, 1а) состоится встреча, посвящённая первой в Украине студенческой инженерно-гоночной команде Formula Student ONPU.

На мероприятии команда поделится своими планами на предстоящий сезон, а также откроет завесу тайны о своих ближайших грандиозных намерениях.

Formula Student ONPU (сокращённо – FS ONPU) была основана летом 2011 года на базе Одесского национального политехнического университета. На счету политехников пять успешных выступлений на этапах Венгрии, Великобритании и Италии (Formula Student Hungary 2013, Formula Student Hungary 2014, Formula Student United Kingdom 2015, Formula SAE Italy 2016, Formula Student East 2016), три спроектированных болида, победы на Всеукраинских конкурсах, внимание одесских СМИ и всех студентов одесского Политеха.

Цель проекта – развитие технических навыков студентов на практике: постройка автомобиля класса FSAE; получение студентами практического опыта работы, вдохновение молодёжи на инженерную и научную деятельность, правильное распределение средств, работа в команде и многое другое.


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