2017-02-09, 12:56

Желающие бороться с коррупцией в Одессе могут подавать документы

Как помним, в середине января стало известно, что Общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины не рекомендует назначать Дмитрия Руденко директором Одесского теруправления НАБУ.

Причем, как пояснили в бюро, конкурсная комиссия, в состав которой входят представители гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а только рекомендует к назначению победителя конкурса.



Победа в конкурсе вызвала возмущение у общественности и правозащитников, поскольку Руденко был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана.

Конкурс проводится уже в третий раз. В апреле 2016 отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела.

Глава Одесского НАБУ: подкачали моральные качества победителя конкурса

И вот, распоряжением директора НАБУ 9 февраля объявлен повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Одесского территориального управления, юрисдикция которого охватывает Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать необходимые документы в течение 15 календарных дней.



