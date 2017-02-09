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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-09, 12:56
Желающие бороться с коррупцией в Одессе могут подавать документы

Как помним, в середине января стало известно, что Общественный совет при Национальном антикоррупционном бюро Украины не рекомендует назначать Дмитрия Руденко директором Одесского теруправления НАБУ.

Причем, как пояснили в бюро, конкурсная комиссия, в состав которой входят представители гражданского общества, не назначает на должности в НАБУ, а только рекомендует к назначению победителя конкурса.

Победа в конкурсе вызвала возмущение у общественности и правозащитников, поскольку Руденко был причастен к преследованию винницкого правозащитника Дмитрия Гройсмана.

Конкурс проводится уже в третий раз. В апреле 2016 отклонили кандидатуру Семена Кривоноса, который оказался фигурантом уголовного дела. 

 

Глава Одесского НАБУ: подкачали моральные качества победителя конкурса

И вот, распоряжением директора НАБУ 9 февраля объявлен повторный конкурс на замещение вакантной должности директора Одесского территориального управления, юрисдикция которого охватывает Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, должны подать необходимые документы в течение 15 календарных дней.

 


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