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St.Diamond

ЭКСПРЕСС ОПРОС

А Вы взяли субсидию в этом году?

 Да, я не намерен платить такие деньги за ЖКХ
Нет, я не верю в доброту государства
Еще думаю. В прошлом году не брал
Я хорошо зарабатываю. Мне субсидия не нужна




﻿2017-02-26, 13:45
Золотой улов одесских пограничников (ФОТО, ВИДЕО)

Вниманием пограничников Подольского отряда привлек чересчур взволнованный гражданин Молдовы на автомобиле Fiat.

Решили провести тщательный досмотр. В салоне авто под сидениями была обнаружена банка из-под кофе, в которой находилось почти 1 килограмм 300 граммов золотых украшений 585-й пробы.



 

Водитель – гражданин Украины и его попутчик заверяли представителей правоохранительных органов, что не знают, как эти предметы оказались в машине.

Всё изъятое отправлено на экспертизу.


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