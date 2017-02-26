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2017-02-26, 13:45
Золотой улов одесских пограничников (ФОТО, ВИДЕО)
Вниманием пограничников Подольского отряда привлек чересчур взволнованный гражданин Молдовы на автомобиле Fiat.
Решили провести тщательный досмотр. В салоне авто под сидениями была обнаружена банка из-под кофе, в которой находилось почти 1 килограмм 300 граммов золотых украшений 585-й пробы.
Водитель – гражданин Украины и его попутчик заверяли представителей правоохранительных органов, что не знают, как эти предметы оказались в машине.
Всё изъятое отправлено на экспертизу.
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