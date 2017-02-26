2017-02-26, 13:45

Золотой улов одесских пограничников (ФОТО, ВИДЕО)

Вниманием пограничников Подольского отряда привлек чересчур взволнованный гражданин Молдовы на автомобиле Fiat.

Решили провести тщательный досмотр. В салоне авто под сидениями была обнаружена банка из-под кофе, в которой находилось почти 1 килограмм 300 граммов золотых украшений 585-й пробы.









Водитель – гражданин Украины и его попутчик заверяли представителей правоохранительных органов, что не знают, как эти предметы оказались в машине.

Всё изъятое отправлено на экспертизу.