Сергей Жадан презентовал киноверсию своего романа «Ворошиловград»

Почетными гостем Одесского кинофестиваля стал писатель и поэт Сергей Жадан. Приехав в компании своей творческой группы, он презентовал одесситам и гостям фестиваля будущую экранизацию собственного романа «Ворошиловград».

Экранизация стала лидером на Девятом питчинге Госкино.

Продюсер Владимир Яценко, режиссер Лодыгин и сценарист Наталья Ворожбит получили 1500 евро и аккредитацию на Producers Network в рамках кинорынка Каннского кинофестиваля в 2017 году.

Фильм «Ворошиловград» по итогам питчинга Госкино при общем бюджете около 31 млн грн наполовину будет профинансирован из госбюджета — ему обещано 15,5 млн грн.

Съемки начнутся 31 июля. При этом дата выхода фильма пока остается неизвестной.

Главные роли в экранизации сыграют Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Руслана Хазипова, Владимир Ямненко, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие.

«Хочу, чтобы этот фильм был солнечным», — заявил режиссер фильма.

Также в рамках арт-программы ОМКФ в этот же день состоялась творческая встреча с создателями фильма «Ворошиловград» Владимиром Яценко и Ярославом Лодыгиным.

“Мы возлагаем очень большие надежды на этот фильм. Потому что команда, которая собралась — это, наверное, самая звездная команда из возможных. Я имею ввиду и литературную основу, которую написал Сергей Жадан, и успех этой книги, которая получила множество зарубежных наград и переведена на множество иностранных языков. Это и Ярослав Лодыгин — наш режиссер. Мы абсолютно счастливы тому, что он с нами вместе экранизирует эту книгу. Он ее знает немногим хуже, чем Сергей. И, конечно, я очень рад, что у нас на борту совершенно великолепный актерский состав и одна из очень ярких звезд на этом небосклоне — это Леша Горбунов”, — заявил Владимир Яценко.

Сергей Жадан опубликовал «Ворошиловград» в 2010 году. Роман получил несколько престижных литературных премий (в том числе «Лучшая украинская книга десятилетия» от BBC) и был переведен на английский, польский, французский, русский и немецкий языки.

Сергей Жадан подписал одесситам книги с переизданием произведения.