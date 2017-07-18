Одесситка Нонна Гришаева оказалась в центре скандала

Одесская городская организация ВО «Свобода» направила обращение на имя глав Службы безопасности и Госпогранслужбы Украины с требованием отреагировать на планируемый визит в Украину популярной артистки, одесситки Нонны Гришаевой. На 21 июля, день рождения Нонны Гришаевой, в одесском ТЮЗе запланирован спектакль «Варшавская мелодия», где она играет главную роль.

К одесским «свободовцам» из–за ее посещения в Крыму детского лагеря «Артек» присоединился и экс–лидер местной ячейки «Правого сектора» Сергей Стерненко, который пообещал одесситке «теплый» прием. Об этом Стерненко написал на своей странице в Facebook:

«Если же выступление действительно не будет отменено, если ее пропустят в Украину, думаю, что я и не только я присоединимся к акции протеста»

В то же время одесский театрал и актёр Станислав Домбровский, известный своими скандальными высказываниями и радикальными политическими взглядами, просит одесситов вступиться за актрису Нонну Гришаеву, против которой ополчились члены ВО «Свобода».

Об этом он написал в паблике «Одесса творческая» в соцсети Facebook. «Прошу одесситов и гостей мира — в случае с Нонной Гришаевой сделать не столько исключение, сколько — понимание того, что это за человек. Совместно если сейчас не сплотимся — да нас вы***т в душу просто. Да мы сами себя — если так!!! Прошу пожалуйста!!! Это не тот персонаж, совершенно не тот. Не пустить Нонну в Одессу — это как Одессу не пустить в Украину!!! ИМХО. И не говорите потом, что я не предупреждал. Мы можем не нравиться друг другу, но мы друг друга Любим!!! Одесситы — прошу хотя бы временного сплочения!!! Пусть даже это ничего не изменит, но это надо сделать!!!» — написал он.

http://dilova.com.ua/odessa/pominalnyiy-den-v-odesse-sternenko-onlayn-slovesnyie-konfliktyi-i-spetsoperatsiya-sbu-video/