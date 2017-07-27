1,5 тысячи долларов: в Одессе попался «очередной» чиновник (ФОТО)

Сотрудники прокуратуры совместно с оперативными работниками УСБУ разоблачили при получении взятки главного специалиста структурного подразделения управления Укртрансбезпеки в Одесской области.

Как сообщают правоохранители, он требовал и получил 1500 долларов США неправомерной выгоды от агента судна за незадержание плавсредства и составления протокола осмотра без указания его фактического технического состояния.

Представителя управления Укртрансбезпеки в Одесской области задержали. Решается вопрос об уведомлении о подозрении и отстранения его от занимаемой должности.