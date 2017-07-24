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Одесса, Политика

Незаконная агитация в Приморской райадминистраци

24.07.2017

Глава Приморской райадминистраци Марат Королев в рабочее время агитирует за партию Труханова «Доверяй Делам», незаконно используя админресурс . Об этом в своем блоге сообщает журналистка издания «Громадське Слідство» Катерина Маденс.

«30 мая на facebook странице Приморской районной администрации был опубликовано пост. В этом посте шла речь о конкурсе детских рисунков «Мое будущее» для детей ВПЛ. В приложении к этому посту был опубликован ряд фото, среди которых можно увидеть подарочные пакеты от «Доверяй делам».
Судя по фото, они были сделаны в здании Приморской райадминистрации. В награждении детей принимал участие ее председатель — Марат Королев. Он, кстати является членом той же партии, пакеты от которой вручали участникам конкурса», — пишет Маденс.

Журналистка отмечает, что должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей не имеют никакого  права принимать участие в раздаче агитационных материалов. Нарушением также является то, что «пакетики» от политической партии находились и раздавались именно в здании райадминистрации.

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Elena

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