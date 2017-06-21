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Общество, Одесса

22 июня в Одессе будут сражаться (ВИДЕО)

21.06.2017 0 158

Завтра  в  клубе «Итака»  25 студенток из 24 ВУЗов Одессы сразятся за звание самой красивой.

Причем, организаторы — Одесская «Молодёжная организация ЛАЙТ» совместно с оргкомитетом конкурса «СтудМисс Украины» утверждают, что это — самый честный, неподкупный, объективный Региональный конкурс красоты, который пройдет по мотивам «Звездных войн».

Генеральный партнер конкурса Fitness Stadium — лучший эксперт в вопросах грации, пластики, осанки и восторженных взглядов на красивое спортивное тело!

По традиции все участницы получат ценные призы и подарки от партнеров и спонсоров.

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Suhan

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