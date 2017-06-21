22 июня в Одессе будут сражаться (ВИДЕО)
21.06.2017 0 158
Завтра в клубе «Итака» 25 студенток из 24 ВУЗов Одессы сразятся за звание самой красивой.
Причем, организаторы — Одесская «Молодёжная организация ЛАЙТ» совместно с оргкомитетом конкурса «СтудМисс Украины» утверждают, что это — самый честный, неподкупный, объективный Региональный конкурс красоты, который пройдет по мотивам «Звездных войн».
Генеральный партнер конкурса Fitness Stadium — лучший эксперт в вопросах грации, пластики, осанки и восторженных взглядов на красивое спортивное тело!
По традиции все участницы получат ценные призы и подарки от партнеров и спонсоров.
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