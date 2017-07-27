3 миллиона гривен: у одесских спасателей появилось современное судно (ФОТО)

Одесские спасатели получили новый аварийно-спасательный катер, который может выполнять задачи и на реках, и в открытом море при шестибалльном шторме.

Также катер может работать на мелководье, ему достаточно всего 50 сантиметров глубины.

Водолазно-спасательное судно класса «река-море» предназначено для проведения поисково-спасательных работ на воде, работ по разминированию акватории от взрывоопасных предметов. Оно оснащено водолазным оборудованием, тремя аккумуляторными батареями для питания потребителей и запуска двигателя, огнями на мачте и осветительными приборами, прожектором с ручным управлением, туманным горном, радиостанцией, магнитным компасом. На судне возможно размещение 5-ти человек поисково-спасательной команды, а его палуба оборудована сидячими местами для перевозки до 10-ти спасенных человек. На борту есть спасательные круги, плоты и жилеты. Судно будет базироваться в Одессе, но выполнять задачи по всей области.

Всего было сделано два заказа на изготовление таких катеров — для Одесской и Николаевской областей. Судно приобретено за счет софинансирования из государственного и областного бюджетов. Его стоимость составляет почти 3 миллиона гривен, из которых 760 000 гривен было выделено из бюджета области в рамках региональной программы гражданской защиты техногенной и пожарной безопасности Одесской области на 2014-2017 годы.

«Кроме этого, на последней сессии областного совета депутатский корпус проголосовал за выделение 6-ти миллионов 100 000 гривен на приобретение для Одесского гарнизона материально-технических средств: 4 миллиона будут направлены на создание газодымозащитной службы и современные средства связи, а 2 миллиона 100 000 — на закупку аппаратов на сжатом воздухе, боевой и форменной одежды », — сообщил председатель областного совета Анатолий Урбанский.