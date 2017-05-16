39 владельцев элитной недвижимости в Одессе заставили заплатить налоги

В Одесской области фискальной службой к налогообложению было привлечено 39 владельцев элитной недвижимости, причем подавляющее большинство объектов (дома и земельные участки) находятся в г.Одесса.

Как результат, в местные бюджеты дополнительно поступило 1,4 млн.грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Всего, с начала текущего года физическими лицами в бюджет направлено 1,8 млн.грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 1,2 млн.грн., или почти в 3 раза больше, чем в январе-апреле 2016 года.

Главным управлением ГФС в Одесской области совместно с органами местной власти и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по выявлению и привлечению к налогообложению объектов недвижимого имущества.