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Одесса, Экономика

39 владельцев элитной недвижимости в Одессе заставили заплатить налоги

16.05.2017 0 345

 В Одесской области фискальной службой к налогообложению было  привлечено 39 владельцев элитной недвижимости,  причем подавляющее большинство объектов  (дома и земельные участки) находятся в г.Одесса.

Как результат, в местные бюджеты дополнительно поступило 1,4 млн.грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка.

Всего,  с начала текущего года физическими лицами в бюджет направлено 1,8 млн.грн. налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, что на 1,2 млн.грн., или почти в 3 раза больше, чем в январе-апреле 2016 года.

Главным управлением ГФС в Одесской области совместно с органами местной власти и в дальнейшем будут проводиться мероприятия по выявлению и привлечению к налогообложению объектов недвижимого имущества.

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Suhan

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