Аднана Кивана обвиняют в масштабной афере (документы)

В мэрии Одессы считают, что ТЦ «Кадорр» на Екатерининской — результат многолетних махинаций.

Исполнительный комитет Одесского городского совета обратился в Хозяйственный суд Одесской области с исковым заявлением о принудительном взыскании 3 млн 430 тыс 636 грн с ООО «Рузана-Плюс». Третьей стороной в судебной тяжбе выступает Управление капитального строительства Одесского городского совета.

Соответствующий документ имеется в распоряжении Українських Новин.

В соответствии с текстом иска, компания «Рузана-Плюс» еще в 2007 году получила разрешение Одесского горсовета на проектирование и строительство в историческом центре Одессы, на улице Екатерининской, 27 торгово-офисного центра, который в последствие превратился в торговый центр «Kadorr».

Это огромное 9-этажное здание с подземным паркингом занимает внушительную часть исторического квартала.

«Как отмечают местные медиа, вписывается ли данный новострой в общий вид старой Одессы, отдельный вопрос, — сообщают УН. — «Сейчас же речь пойдет об истинном воплощениив развитие города широко разрекламированных обещаний сирийского бизнесмена Аднаан Кивана– владельца скандально известной строительной компании «KadorrGroup», которая является истинным заказчиком и владельцем торгового центра «Kadorr» (хотя в документах заказчиком строительства выступает «Рузана-Плюс»)».

Одним из пунктов данного договора компания «Рузана-Плюс» обязалась принять паевое участие в создании и развитии инженерно-транспортной инфраструктуры города. Это стандартное обязательство всех договоров на разрешение проведения строительных работ, закрепленное законодательством Украины. Еще в 2012 году ООО «Рузана-Плюс» уплатила городу свою долю паевого участия – 6 млн.802 тыс 594 грн, исходя из полезной площади объекта строительства в 10 882 кв.м. Но, как впоследствии выяснилось,в ходе строительства первоначальный проект здания был существенно изменен. И вместо 10 882 кв.м. на самом деле торговый центр «Kadorr» размещается на 24 276,8 квадратных метрах площади. То есть известный своей «предприимчивостью» сирийский бизнесмен фактически незаконно увеличил площадь торгового комплекса более чем в два раза. Об этом свидетельствует сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины от 27.02.2014 г. серия IV №164140580458. О таком вот двукратном увеличении площади торгового центра ООО «Рузана-Плюс» власти города не уведомила, копию нового техпаспорта так и не предоставила.

Исходя из вышесказанного, одесский муниципалитет решил самостоятельно пересчитать сумму паевого участия ООО «Рузана-Плюс». Еще в 2016 году было принято решение исполкома об утверждении дополнительного размера паевого участия ООО «Рузана-Плюс» в размере 3 млн 430 тыс 636 грн. Однако по истечению почти года фирма, за которой строит известный строительный махинатор АднанКиван так и не перечислила данную сумму в бюджет Одессы.

С учетом вышесказанного городские власти Одессы решили в судебном порядке получить от частника причитающиеся городской громаде деньги, которые пойдут на развитие инженерно-транспортной инфраструктуры города.















