Александр Власов: таможенные платежи вдвое превышают доходную часть горбюджета Одессы

Одесской таможней ГФС на протяжении января-июля 2017 года обеспечено перечисление в госбюджет свыше 12 млрд. 215 млн. грн. таможенных платежей.

Это на 5 млрд. 30 млн. грн. или в 1,7 раза больше, за аналогичный период 2016 года.

«Таможенные поступления в госбюджет, которые администрировала Одесская таможня ГФС, равняются почти двум доходным частям городского бюджета Одессы на 2017 год и составляют свыше 155 % доходной части годового бюджета Одесской области», — отметил начальник Одесской таможни ГФС Александр Власов.

По словам начальника таможни, на протяжении текущего года Одесская таможня ГФС в среднем ежемесячно перечисляет средства, которые почти покрывают, например, годовые расходы городского бюджета Одессы на образовательные и медицинские учреждения.

«В переводе на язык реальных дел 12 млрд. 215 млн. грн. таможенных платежей — это свыше 9 млн. 310 тыс. минимальных пенсий, или свыше 3 млн. 815 тыс. минимальных зарплат, или годовое содержание в учреждениях социальной опеки 81 тысячи детей», — рассказал начальник Одесской таможни ГФС.

По его словам, сумма, которая превышает поступление в госбюджет таможенных платежей, обеспеченных Одесской таможней ГФС на протяжении января-июля 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, является достаточной для предоставления помощи при рождении ребенка свыше 120 тысячам матерей.

Подводя итоги деятельности таможни в направлении наполнения госбюджета, Александр Власов отметил, что в рамках «таможенного эксперимента» на строительство дорог Одесской области за 7 месяцев 2017 года перечислено 1 млрд. 580 млн. грн. При этом за аналогичный период в прошлом году было направлено всего 23 млн. грн.