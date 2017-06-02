Анатолий Мисюра возглавил ФК «Черноморец»
02.06.2017 0 94
Бывший глава одесской милиции, 44-летний Анатолий Николаевич Мисюра сегодня официально представлен клубом на посту генерального директора.
Анатолий Николаевич родился 29 ноября 1972 года в городе Лубны Полтавской области. Окончил Национальную академию внутренних дел в Одессе. Работал в органах внутренних дел и в коммерческих структурах.
Анатолий Мисюра работал заместителем начальника милиции АР Крым, занимал также пост и.о. начальника облуправления внутренних дел Одесской области. Весной 2014 года уволился из органов.
About the author /Elena
-
-
Анатолий Мисюра возглавил ФК «Черноморец»02.06.2017
-
Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа02.06.2017
-
-
Сегодня в Одессе — Мозги (видео)02.06.2017
-
-
-
ДТП в Одессе. И снова мотоциклист!19.03.2017
-
-
Leave a reply