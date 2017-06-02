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Общество, Одесса

Анатолий Мисюра возглавил ФК «Черноморец»

02.06.2017 0 94

Бывший глава одесской милиции, 44-летний Анатолий Николаевич Мисюра сегодня официально представлен клубом на посту генерального директора.

Анатолий Николаевич родился 29 ноября 1972 года в городе Лубны Полтавской области. Окончил Национальную академию внутренних дел в Одессе. Работал в органах внутренних дел и в коммерческих структурах.

Анатолий Мисюра работал заместителем начальника милиции АР Крым, занимал также пост и.о. начальника облуправления внутренних дел Одесской области. Весной 2014 года уволился из органов.

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Elena

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