Анатолий Мисюра возглавил ФК «Черноморец»

Бывший глава одесской милиции, 44-летний Анатолий Николаевич Мисюра сегодня официально представлен клубом на посту генерального директора.

Анатолий Николаевич родился 29 ноября 1972 года в городе Лубны Полтавской области. Окончил Национальную академию внутренних дел в Одессе. Работал в органах внутренних дел и в коммерческих структурах.

Анатолий Мисюра работал заместителем начальника милиции АР Крым, занимал также пост и.о. начальника облуправления внутренних дел Одесской области. Весной 2014 года уволился из органов.