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Общество, Одесса

Анатолий Урбанский и Максим Степанов сегодня поздравляли журналистов (фото)

06.06.2017 0 89

Сегодня, 6 июня, журналисты Одесского региона отмечают свой профессиональный праздник — День журналиста Украины.

По случаю праздника в Одесском облсовете состоялось торжественное награждение корреспондентов, репортеров, редакторов СМИ региона.
Гостей торжественного приема приветствовали председатель областного совета Анатолий Урбанский и председатель областной государственной администрации Максим Степанов.

«Профессия журналиста — это призвание, а наряду с этим — упорный труд, который влияет на мнение общественности, — цитирует Урбанского пресс-служба областного собрания. — Благодаря вашей высоко профессиональной и оперативной работе, люди узнает все важнейшие события в нашей области. А ваш опыт, креативность и мастерство при освещении социально-экономической и культурной жизни края помогают популяризировать Одесскую далеко за пределами региона, способствовать его развитию ».

Почетными знаками и грамотами были награждены коллектив старейших изданий Одесщины, известные журналисты и руководители средств массовой информации.

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Elena

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