Арестован банкир, который грабил пенсионеров

Работник банка присваивал деньги пенсионеров.

В Одесской области прокуратура объявила о подозрении в мошенничестве сотруднику банка. Он украл с банковских карточек пенсионеров деньги.

Имеючи доступ до реквизитов банковских карточек своих клиентов, нарушитель незаконно перечислял пенсии себе.

Правоохранители Малиновского отдела полиции по данному факту возбудили уголовное производство.