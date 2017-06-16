Арестован банкир, который грабил пенсионеров
16.06.2017 0 286
Работник банка присваивал деньги пенсионеров.
В Одесской области прокуратура объявила о подозрении в мошенничестве сотруднику банка. Он украл с банковских карточек пенсионеров деньги.
Имеючи доступ до реквизитов банковских карточек своих клиентов, нарушитель незаконно перечислял пенсии себе.
Правоохранители Малиновского отдела полиции по данному факту возбудили уголовное производство.
Великие комбинаторы: одесская полиция разрушила «кормушку для мошенниц»
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