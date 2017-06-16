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Общество, Одесса

Арестован банкир, который грабил пенсионеров

16.06.2017 0 286

Банківський співробітник шахраював з картками

Работник банка присваивал деньги пенсионеров.

В Одесской области прокуратура объявила о подозрении в мошенничестве сотруднику банка. Он украл с банковских карточек пенсионеров деньги.

Имеючи доступ до реквизитов банковских карточек своих  клиентов, нарушитель незаконно перечислял пенсии себе.

Правоохранители Малиновского отдела полиции по данному факту возбудили уголовное производство.

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Elena

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