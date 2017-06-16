Арестован лидер одесского «Уличного фронта». За что?

Правоохранители задержали лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула.

Задержанного доставили в Малиновский отдел полиции, якобы в связи с мелким хулиганством.

В свете недавних событий на пляже «Лагуна», когда молодые люди, среди которых был Ганул, снесли ограждение и строительные конструкции, становится понятно — за что?

«Задержанного доставляют в Малиновский отдел полиции, якобы в связи с мелким хулиганством. Но по инсайдерской информации, ему вручат подозрение и будут шить уголовное дело, скорее всего, отправят в СИЗО. Просим всех, кто может подтянуться на ул. Академика Филатова, 23 в. Сегодня он — завтра другие»,— заявляют в «Уличном Фронте».