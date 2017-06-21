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Общество, Одесса

Аварийный отель: ситуация вышла из-под контроля

21.06.2017 0 60

Ситуация с критическим состоянием отеля «Юность» на данный момент, похоже, вышла из-под контроля — здание готово рухнуть целиком.

Опасность угрожает и людям и близлежащим зданиям, поскольку рядом с гостиницей, в которой накануне обвалились верхние этажи и крыша, продолжают работать иные заведения.

Как накануне сообщили в Одесском горсовете – одесская гостиница «Юность» находится в шаге от обрушения и несет потенциальную угрозу. В связи с этим было решено направить на территорию гостиницы группу спасателей и чиновников для проведения проверочных работ и экспертизы.

В Одессе — ни дня без обрушения! (ФОТО, ВИДЕО)

 

 

 

 

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Elena

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