Аварийный отель: ситуация вышла из-под контроля
21.06.2017 0 60
Ситуация с критическим состоянием отеля «Юность» на данный момент, похоже, вышла из-под контроля — здание готово рухнуть целиком.
Опасность угрожает и людям и близлежащим зданиям, поскольку рядом с гостиницей, в которой накануне обвалились верхние этажи и крыша, продолжают работать иные заведения.
Как накануне сообщили в Одесском горсовете – одесская гостиница «Юность» находится в шаге от обрушения и несет потенциальную угрозу. В связи с этим было решено направить на территорию гостиницы группу спасателей и чиновников для проведения проверочных работ и экспертизы.
About the author /Elena
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