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Общество, Одесса

Автохамы открыли пляжный сезон в Одессе (ФОТО)

31.05.2017 0 580

Можно сказать, что пляжный сезон в Одессе уже стартовал.  

Купаться в море пока еще холодно, но майский загар уже приобрели многие. На пляжных территориях достаточно многолюдно, особенно к концу недели, в выходные.
Пляжный сезон открывают и «автохамы». Так один «громила» заехал на побережье на 10-й станции Большого Фонтана и застрял в песке.

«Что с людьми делать, как повлиять, я не знаю?», — сетует в группе «Безопасный город» Дмитрий Осовский и делится фото.

Напомним, вчера в Одессе общественник снес шлагбаум на въезде к пляжу Ланжерон.

ПЛЯЖНОЕ ДЕЛО: ОДЕССКИЙ ОБЩЕСТВЕННИК СНЕС ШЛАГБАУМ К ПЛЯЖУ ЛАНЖЕРОН (ВИДЕО)

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Suhan

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