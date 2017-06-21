Банда, терроризировавшая одесситов, обезврежена

Четверо мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на предпринимателя, задержаны В Одессе.



В совместной спецоперации, в ходе которой ликвидировали вооруженную группировку, брали участие розыск, разведка и КОРД. Начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин отметил, что задержание разбойников прошло благодаря слаженным, оперативным и профессиональным действиям нескольких полицейских подразделений.

В ходе следствия выяснились детали преступления: 36-летний предприниматель получил по телефону заказ на установку телевизионного оборудования в одной из квартир одесской многоэтажки. По указанному адресу его встретил «заказчик», роль которого играл один из разбойников. Он попросил мужчину подняться на нужный этаж, где мастера «встретит жена». На самом деле на выходе из лифта его ждали двое злоумышленников с пистолетом и молотком. Угрожая оружием и несколько раз ударив предпринимателя по голове, они сорвали с него золотую цепочку и отобрали сумку с документами, мобильным телефоном и деньгами в сумме более 20 тысяч гривен. Нападавшие скрылись на автомобиле, в котором их ждали сообщники. Однако далеко не уехали: были задержаны в нескольких кварталах от места преступления.

Личности подозреваемых установлены. Это четверо мужчин в возрасте от 30 до 44 лет. Среди них – один житель Одесской области, остальные – иногородние. Все мужчины – ранее судимы и отбывали наказание.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса (разбой). Одновременно задержанных проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений как в Одесской области, так и в других регионах страны.