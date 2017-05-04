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Одесса, Происшествия

Бандиты держали в страхе одесских предпринимателей

04.05.2017 0 428

Пятерым бандитам из Одесской области прокуратура сообщила о подозрении в совершении ряда вооруженных ограблений предпринимателей.

Преступники занимались разбоями и нападением на семьи бизнесменов: связывали, избивали и запугивали своих жертв в Одессе и селах Заря Саратского района и Новоселовке Килийского района.

Главарь банды нашел четырех подготовленных сообщников, распределил между ними обязанности, снабдил оружием, балаклавами и перчатками.

Сумма убытков составляет почти полмиллиона гривен. Подозреваемые находятся в СИЗО, ведется следствие.

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Suhan

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