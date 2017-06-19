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Общество, Одесса

Баста отменил концерт в Одессе

19.06.2017 0 142

Российский рэпер Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, не выступил 18 июня в Одессе — концерт был отменен. Об этом сообщили на официальной странице клуба «Ибица» на  Facebook.

Артист должен был выступать в клубе «Ибица», однако в администрации заведения заявили, что концерт отменен. Причины отмены не поясняют.

«Возврат заранее купленных билетов осуществляется в местах их приобретения. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства», — говорится на официальной странице клуба в Instagram.

Отметим, что накануне российский артист выступал в Киеве. В СБУ этот факт объяснили тем, что артист не внесен в список лиц, въезд которым в нашу страну запрещен. И это несмотря на выступление Василия Вакуленко в Крыму в 2015 году.

Одесские радикалы выразили недовольство этим фактом.

«Давайте поздравим СБУ и погранслужбу, которые впустили в Украину Басту, и он уже вчера, 17.06, успел выступить в Киеве. Несмотря на, как минимум, три незаконных пересечения границы при въезде в оккупированный Крым», — высказал свое мнение одесский активист Сергей Стерненко.

Одесса недоступна: у активистов свой список «персон нон грата»

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Elena

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