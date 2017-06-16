Баста выступит в Одессе: СБУ разрешила

Несмотря на посещения аннексированного Крыма, рэпер Баста выступит в одесском клубе «Ибица». Служба безопасности Украины не запрещает музыканту въезжать в Украину.

На запрос: может ли рэпер Баста въехать на территорию Украины и выступить с концертом, в ведомстве ответили, что решение о запрете пребывания не принималось. Активисты опубликовали ответ СБУ.

Баста (Василий Вакуленко) запланировал концерт в Одессе 18 июня. Организовывает концерт ночной клуб «Ибица» в Аркадии. Цена билета стартует от 300 гривен.

Музыкант, выступающий под несколькими псевдонимами (Баста, Ноггано, Нинтендо), дважды посещал с концертами Ялту в 2014 и в 2015 годах. Об этом сообщает сайт «Миротворец». Также в нескольких интервью музыкант поддерживал аннексию украинского полуострова.

Напомним, что представители украинских патриотических организаций совершают регулярные попытки сорвать концерты отечественных исполнителей, которые работают в России, а также россиян, побывавших в Крыму после аннексии или открыто поддерживающих политику руководства РФ в отношении Украины.

Отметим, что на 16 июня в клубе «Ибица» в Аркадии запланирован еще один концерт, который грозились срывать активисты патриотических организаций. Там выступит группа «Время и Стекло», которая ранее гастролировала по России и получала российские музыкальные награды.