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Одесса, Экономика

Беларусь ограничила ввоз одесской свинины

19.10.2017

Беларусь ограничила ввоз свинины из Одесской, Луганской, Ровенской и Винницкой областей Украины из-за африканской чумы свиней.

Такую информацию сообщил Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Республики Беларусь, передает БЕЛТА.

Кроме того, запрещен ввоз свинины из Люблинского воеводства Польши и Аглонского края Латвии.

Временные ограничения связывают с распространением африканской чумы свиней. На территорию Беларуси нельзя ввозить из указанных областей живых свиней, зоопарков и цирковых животных восприимчивых видов, спермы хряков, мяса свиней (в том числе диких кабанов) и другой свиноводческой сырья, а также продуктов ее переработки; кожевенной, рогокопитнои и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов и кормовых добавок для животных растительного и животного происхождения, используемого оборудования для транспортировки, содержание, убоя и разделки свиней и сырья (продукции ) животного происхождения.

Указанные ограничения распространяются на ввоз кормов и кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов, прошедших термическую обработку и изготовлены из свиноводческой сырья.

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Suhan

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