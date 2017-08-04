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Одесса, Экономика

Без главы: в проблемной Одессе наспех открыли бюро НАБУ (ФОТО)

04.08.2017

Сегодня в Одессе открывали территориальное управление Национального антикоррупционного бюро Украины, правда без руководителя.

Его так и не смогли выбрать из десятка кандидатов в результате четырех попыток.

На это посетовал глава НАБУ Артем Сытник: «К сожалению, руководителя у нас не получилось отобрать даже с четвертой попытки, поэтому мы реши все-таки открыть управление, не имея руководителя, а имея только заместителя, потому что мы ощущаем, что такая потребность назрела и откладывать просто некуда«.

На открытие также прибыл руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

В свою очереди председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов признался :«Я сам лично сталкиваюсь с проблемами коррупционного характера, которые, к сожалению, стоят как барьер на пути развития Украины. У нас сначала строят, а потом мы начинаем забег по кругу, по судам, чтобы это снести. У нас сейчас 37 исков подано в суды по сносу объектов в прибрежной полосе».

В новом офисе НАБУ также планируют контролировать расследование прокуроров на «Краяне», куда хотят перевезти все департаменты Одесского городского совета.

Сейчас в одесском подразделении работают 24 сотрудника, из них — 16 детективов. Его юрисдикция распространяется на Одесскую, Херсонскую, Николаевскую и Кировоградскую области.

Конкурс на замещение вакантной должности руководителя управления планируется в ближайшее время, а до тех пор исполнять его обязаности будет заместитель руководителя территориального управления Виктория Скорикова.

Офис управления находится на улице Канатной, 83, в здании Одесского облсовета.

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Suhan

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