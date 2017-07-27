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Одесса, Политика

Без гражданства: экс-губернатор Одесской области высказался по-украински (ВИДЕО)

27.07.2017

Михаил Саакашвили опубликовал свой ответ на лишение его украинского гражданства на украинском языке.

В частности, экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и экс-украинец Саакашвили озвучил свою версию происходящего.

«Позбавити мене громадянства Порошенко вирішив зробити крадькома — поки мене немає в країні!
Як тільки вони зрозуміли, що ми об’єднуємося, щоб восени вийти на вулиці та припинити цей барижний договірняк — страх переміг здоровий глузд! Президент Порошенко наплював на Конституцію, гарантом якої він начебто має бути», — заявил Саакашвили.

Напомним, Указом президента Украины, вчера Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства.Причина — пункт 2 статьи 19 закона о гражданстве: «приобретение лицом гражданства Украины на основании статьи 9 этого закона вследствие обмана, сознательного представления неправдивых сведений или фальшивых документов».

ВОКРУГ СААКАШВИЛИ: ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ, ЭКС-ГУБЕРНАТОР И ЭКС-УКРАИНЕЦ?

Якобы, при получении гражданства бывший грузинский президент сообщил властям, что не подвергается уголовному преследованию где-либо, умолчав об уголовных делах, открытых в отношении него на родине. Это стало формальным поводом для применения к нему пункта 2 части 1 ст. 19 Закона Украины «О гражданстве».

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Suhan

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