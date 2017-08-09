Без мозгов: в центре Одессы коммунальщики спасают фонтан (ФОТО)

Сегодня утром горожане обнаружили, что в воду фонтана на Соборной площади Одессы неизвестные ночью вылили зеленую краску.

Причем, подобное происходит далеко не первый раз. Работники коммунальных служб срочно выехали спасать фонтан: чистить и заливать свежую воду. В общей сложности нанесен ущерб более 10 тысяч гривен.

Заметим, что опыт окраски воды в фонтане существует в ряде европейских стран. Кроме цветной подсветки, добавляется специальный абсолютно безвредный для фонтана и людей краситель, который создает интересный визуальный эффект.

Например, воду красят с помощью флуоресцеина натрия, который также называется уранин. Краситель светится в ультрафиолете.

Но чаще всего, «фонтанные вандалы» проводят собственные эксперименты, добавляя вредные для фонтана красящие вещества.