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Одесса, Происшествия

Без претензий: жертва резонансного ограбления в Одессе не жалуется на нападавших (ВИДЕО)

28.07.2017

Появились подробности ограбления в центре Одессы: полиция разыскала жертву вчерашнего нападения парней на автомобиль в центре города и теперь сомневается в самом факте преступления.

Об этом сообщает ТСН. Утро.

Хозяин черного Hyundai, вопреки видео, на котором нападавшие выхватывают из машины сумку, заявляет, что никаких ценностей у него не украли. И несмотря на разбитые окна авто, говорит, что его имущество не пострадало, поэтому претензий к нападающим он не имеет, с заявлением в полицию — не будет обращаться.

Правоохранители сообщили, что без заявления имеют основания для начала уголовного производства. Правда, то, что на видео выглядит как вооруженное разбойное нападение, квалифицируют как хулиганство. Четырех мужчин, которые его совершили, продолжают искать.
В соцсетях журналисты ТСН нашли такую же «Шкоду» с теми же номерами, которая была задействована в ограблении. Она зарегистрирована на 23-летнего одессита и участвовала в местных гонках.

СТРЕЛЬБА И ОГРАБЛЕНИЕ ВОЗЛЕ БАНКА В ОДЕССЕ: ОБЪЯВЛЕН ПЛАН-ПЕРЕХВАТ (ВИДЕО)

Напомним, вчера днем, около 13 часов,  возле банка на углу Ришельевской и Успенской улиц началась перестрелка.

На мужчину, который снял в банке деньги, напали неизвестные в масках и похитили сумку. Ограбление сопровождалось стрельбой а воздух.

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Suhan

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