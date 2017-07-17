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Общество, Одесса

Без утайки: как одесские «моряки» принимали болельщиков и журналистов (ФОТО)

17.07.2017

Сегодня, в понедельник, ФК «Черноморец» провел утреннее занятие на своей базе в Совиньоне, а затем отправился в Киев на матч первого тура чемпионата Украины 2017−2018 гг. с «Динамо».

А накануне, в воскресенье, на УТБ «Черноморец» прошла открытая для болельщиков и СМИ тренировка команды «моряков».

Перед началом занятия генеральный директор клуба Анатолий Мисюра и главный тренер Александр Бабич вручили восьми новичкам «Черноморца» именные игровые футболки. Затем Анатолий Николаевич обратился к команде с небольшим напутственным словом: «Уже через два дня вы стартуете в новом чемпионате страны. Хочу пожелать новичкам успешно освоиться в коллективе, и вместе со старожилами поднять уровень игры „Черноморца“ на новую высоту.  Мы все ожидаем улучшения результатов. Считаю, то вам по силам войти даже в число призеров».

После окончания тренировки собравшиеся на трибунах зрители получили возможность пообщаться с футболистами в неформальной обстановке, сфотографироваться на память, задать интересующие вопросы.

Напомним, 14 июля команда выпускного класса Академии одесского «Черноморца» серией послематчевых пенальти обыграла московский футбольный клуб «Строгино» в финале «International Young School Football Invitational 2017» в Шанхае.

ОБЫГРАЛИ РОССИЯН: ТРИУМФ ОДЕССКОГО «ЧЕРНОМОРЦА» В ШАНХАЕ (ВИДЕО,ФОТО)

 

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Suhan

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