Безопасная Одесса: возле школ внедряют новые технологии (ФОТО)

Пешеходные переходы-зебра, выполненные по новой технологии появились возле семи школ в Одессе.

Суть новшества такова: переходы приподняты над уровнем проезжей части, что позволяет снизить скорость проезжающего автотранспорта и делает переход более заметным для водителей.

Также добавлена система дренажа, разметка и специальные знаки, предупреждающие водителей не только о наличии перехода, но и о средстве принудительного снижения скорости.

МОЦИКЛИСТ В ОДЕССЕ СБИЛ ШКОЛЬНИКОВ (ФОТО)

Напомним, в конце апреля на улице Пироговской со стороны Куликова поля, напротив школы на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

На данный момент новые переходы оборудованы возле 7 школ:

— ул. Канатная (гимназия №2);

— Староконный пер. (СШ №21);

— ул. Гоголя (СШ №43);

— ул. Д. Ойстраха (СШ№ 40);

— ул. Высоцкого (СШ № 73),

— ул. Пишоновская (детский сад № 142);

— ул. Гастелло.

Планируется, что подобные переходы появятся возле всех школ Одессы.





