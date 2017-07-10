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Общество, Одесса

Безопасная Одесса: возле школ внедряют новые технологии (ФОТО)

10.07.2017 0 141

Пешеходные переходы-зебра, выполненные по новой технологии появились возле семи школ в Одессе.

Суть новшества такова: переходы приподняты над уровнем проезжей части, что позволяет снизить скорость проезжающего автотранспорта и делает переход более заметным для водителей.

Также добавлена система дренажа, разметка и специальные знаки, предупреждающие водителей не только о наличии перехода, но и о средстве принудительного снижения скорости.

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Напомним, в конце апреля на улице Пироговской со стороны Куликова поля, напротив школы на нерегулируемом пешеходном переходе, водитель мотоцикла Suzuki совершил наезд на несовершеннолетних пешеходов.

На данный момент новые переходы оборудованы возле 7 школ:

— ул. Канатная (гимназия №2);
— Староконный пер. (СШ №21);
— ул. Гоголя (СШ №43);
— ул. Д. Ойстраха (СШ№ 40);
— ул. Высоцкого (СШ № 73),
— ул. Пишоновская (детский сад № 142);
— ул. Гастелло.

Планируется, что подобные переходы появятся возле всех школ Одессы.

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Suhan

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