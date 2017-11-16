Битва за «Зеленый театр»: Труханов дал ответ одесситам

Городской голова Геннадий Труханов сегодня дал ответ на петицию по поводу спасения «Зеленого театра» в парке им. Т.Г. Шевченко.

Заметим, что впервые в истории города, именно эта петиция собрала необходимое число подписей — более 1000 верифицированных голосов на сайте «Социально активный гражданин».

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«Позиция городской власти о дальнейшем развитии (судьбе) территории, на которой расположен “Зеленый театр”, однозначна: о застройке данного земельного участка капитальными строениями не может быть и речи. На мой взгляд, там может располагаться театр, концертная площадка, арт-пространство, но никак не высотка, торгово-офисный центр или что-то подобное. И я рад, что наша (такая) концепция нашла понимание у одесситов», — заявил мэр.

Впрочем, не до конца понятно из текста одно: кто продолжит работать в театре — команда волонтеров, или новые арендаторы?

«Пользуясь случаем, я хочу поблагодарить команду волонтеров, вдохнувших вторую жизнь в «Зеленый театр», за неоценимый вклад в развитие культурной жизни Одессы. Искренне надеюсь, что в новом сезоне Зеленый театр станет еще более успешным проектом, сохранит своего зрителя и завоюет сердца новых», — констатировал Труханов.