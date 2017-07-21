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Сутенерский бизнес сотрудника Черноморского порта

21.07.2017

Правоохранители задержали сотрудника одной из фирм Черноморского порта, который организовывал досуг для моряков. Он предлагал им интимные услуги.

По сообщению пресс-службы ГУНП в Одесской области в Черноморске 45-летний мужчина, имея пропуск для въезда на территорию морского торгового порта, организовывал интим-досуг для иностранных моряков.

Для этого мужчина познакомился с пятью девушками, которым предложил улучшить свое материальное положение. Они были не против. В обязанности сутенера входила организация встречи будущих сексуальных партнеров, аренда помещения, доставка к месту встречи иностранного моряка и девушки и обеспечение им охраны. За это он получал деньги не только от иностранца, но и процент от заработанных «жрицами любви» средств.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство в отношении нескольких лиц) УК Украины.

Прибыльная подработка администратора одесской гостиницы (ФОТО)

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Elena

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