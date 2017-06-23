Бои без правил: в Одессе идет судебное разбирательство

История двух неадекватных спортсменов, которые 20 июня на Французском бульваре напали и избили шесть человек из числа прохожих и рабочих, укладывающих плитку, получила продолжение.

Напомним, что одного из тайбоксеров зовут Игорь Задорожный, второго — Георгий Бузиашвили. Оба занимаются у одного тренера и имеют ряд наград. По предварительным выводам, в момент бойни они находились в состоянии наркотического опьянения.

Приморский райсуд Одессы постановил поместить 23-летнего Задорожного под стражу, без права внесения залога. Причем, это уже не первая его судимость. Ранее, осенью 2016-го, он обстрелял маршрутное такси на улице Ришельевской, которое не остановилось по его требованию. Тогда судебное разбирательство закончилось условным сроком на 3 года.

Мера пресечения второму фигуранту будет избрана сегодня, в пятницу.

НЕАДЕКВАТНЫЕ СПОРТСМЕНЫ ИЗБИЛИ ПРОХОЖИХ (ВИДЕО)