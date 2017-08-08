Борьба проектов: кто получит финансирование из «общественного бюджета» Одесского горсовета?

Сегодня в Одессе состоялась внеочередная сессия горсовета, на повестке дня которой был единственный вопрос: финансирование 40 проектов-победителей конкурса «Общественный бюджет», которых определила программа, исходя из числа голосов, а также общего лимита 100 млн. гривен.

«Фаворитами» голосовавших стали общественные инициативы по закупке мамографа для Городского центра здоровья молочной железы, организация светового шоу в парке Победы, создание единого медпортала, и закупка школьной формы для детей с особыми образовательными потребностями. Наибольшее количество проектов победили в категории «спорт» – 12 проектов (30%), по четыре проекта победили в категориях «Культура», «Социальная защита», «Образование», по три проекта – в категориях «Здравоохранение», «Туризм», «Окружающая среда», «Дорожно-транспортная инфраструктура», два проекта – «Коммунальное хозяйство», по одному проекту – «Энергосбережение», «Телекоммуникации, связь и IT». Все проекты должны быть реализованы до 5 декабря 2017 года.

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Всего за проекты общественников голосовало 40 тысяч одесситов. Каждый из 40 победителей собрал свыше 2,3 тыс. голосов. При этом подавляющее большинство непрошедших проектов собрало не более сотни голосов. В этой связи ряд общественников заявляли о подтасовках: якобы в городских больницах пациентов заставляли делать сканы документов, а затем регистрировались от их имени для голосования за «нужные» проекты. Часть проектов подали депутаты горсовета и их помощники.

Всего было подано 226 проектов от общественников и общественных организаций. Из них специальная комиссия допустила к голосованию 147 проектов.

В рамках решения также определены главные распорядители бюджета средств и закреплением за ними сумм расходов.

Напомним, средства бюджета города Одессы на реализацию проектов–победителей на 2017 год распределяются следующим образом:

— управление по вопросам взаимодействия с органами самоорганизации населения Одесского городского совета – 11 234,754 тысяч гривен,

— департамент образования и науки Одесского городского совета – 15 509,17 тысяч гривен,

— управление физической культуры и спорта Одесского городского совета – 4 434,29 тысяч гривен,

— департамент здравоохранения Одесского городского совета – 6 590,0 тысяч гривен,

— департамент культуры и туризма Одесского городского совета – 5 413,8 тысяч гривен,

— департамент городского хозяйства Одесского городского совета – 15 725,039 тысяч гривен,

— управление дорожного хозяйства Одесского городского совета – 16 140,42 тысяч гривен,

— управление капитального строительства Одесского городского совета – 21 662,71 тысяч гривен,

— департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета – 1 941,148 тысяч гривен,

— департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета – 867,56 тысяч гривен.