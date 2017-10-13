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Общество, Одесса

Бойцам-хулиганам, «повязанным» в одесском парке, грозит срок? (ВИДЕО)

13.10.2017

Сегодня стало известно, что в отношении подвыпивших бойцов-дебоширов, которых вчера в парке Шевченко обезвредели два сотрудника одесской муниципальной охраны, начато уголовное производство по ст. 296 УК Украины (Хулиганство).

 

Три, якобы, экс- члена «Правого сектора» (батальон «Аратта»), вчера разгуливали с оружием в военной форме, приставали к прохожим и ударили девушку.

Позже появилась информация, что «бравых молодчиков» исключили из «правосеков» за систематическое употребление алкоголя еще в 2015-м.

Но, одесская ячейка «Правого сектора» официально опровергла информацию о том, что они являются или являлись членами этой структуры.

«Заявляем, что ни один из этих людей не является активистом одесского отделения «Правого сектора», хотя мы не исключаем, что они могут являться бойцами фронтовых подразделений. Мы решительно осуждаем поведение этих людей, не является достойным звания националиста и добровольца. Никакие заслуги не дают права устраивать погромы!«, — сказано в заявлении.

Впрочем, сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что дебоширов отпустили…

Двоих «добробатовцев» пришлось отпустить, а один из хулиганов находится с закрытой черепно-мозговой травмой в больнице — именно ему будет предъявлено подозрение по статье 296 УК — хулиганство.

«Дело в том, что в райотделе были внимательно просмотрены видеозаписи того, что происходило в парке Шевченко, взяты показания свидетелей. Тот, который попал в больницу, бил людей, а двое других проявляли агрессию словесно», — пояснил источник «Думской».

А по следам происшествия в соцсети «гуляет» видео «обезвреживания».

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Suhan

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