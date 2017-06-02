Архив: news.dilova.com.ua

Breaking News

В умирающем театре пройдет необычный концерт (видео)
Анатолий Мисюра возглавил ФК «Черноморец»
Снайперша из Одессы отомстила за своего мужа
Бывший начальник одесской налоговой Чернобай хранил обвинения против себя
Сегодня в Одессе — Мозги (видео)
На юге Одесской области спасают фундук (фото)
Труханов «круче» Гурвица и Саакашвили ровно в 10 раз
Цены на еду в Одессе существенно вырастут
Мэр Одессы растит «спасателей Малибу» (фото)
Греко-католики Одессы — в глубоком трауре
Одесса, Происшествия, Экономика

Бывший начальник одесской налоговой Чернобай хранил обвинения против себя

02.06.2017 0 150

Об этом сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Документы хранились в личном сейфе бывшего председателя Одесского областной налоговой администрации Александра Чернобая.

«Мы нашли обвинительный акт 2002 года по обвинению председателя районной налоговой инспекции Макеевки Александра Чернобая в злоупотреблении служебным положением, содействии созданию фиктивных предприятий, уклонении от уплаты налогов. Этот документ был подписан, на тот момент, прокурором города Макеевка Ринатом Кузьминым», — цитирует Матиоса РБК Украина.

По словам прокурора, у правоохранителей не было никакой информации об этих преступлениях Чернобая.

«Обвинительный акт с мокрой печатью, который должен находиться в материалах уголовного дела или в суде, лежал в сейфе как самый дорогой документ господина Чернобая. Мы нигде не нашли официальной информации, он вообще когда-то привлекался к уголовной ответственности. Налоговик, всю жизнь «на крючке», сохраняет как самое дорогое обвинительный акт о совершенных им ранее преступления », — добавил прокурор.

Он также утверждает, что Чернобай убегал от стражей порядка в спешке, оставив на столе завтрак и горячий кофе. Сейчас он предположительно находится в Украине, однако прокурор предположил, что экс-налоговик мог убежать и в Молдову через Приднестровье.

Как сообщала Деловая Одесса, 24 мая, 2,3 тыс. Правоохранители провели 454 обыски в 15 областях и задержали 26 действующих и бывших руководителей налоговой службы. Задержанных вертолетами доставляли в Киев. все задержанные участвовали в преступной схеме бывшего главы Министерства доходов и сборов Украины (в 2012-2014 гг., теперь — Государственная фискальная служба Украины) Александра Клименко.

Известно, что большинство задержанных работали в то время на руководящих должностях в центральных и региональных структурах этого министерства. Убытки от преступлений этих лиц правоохранители оценили в 96 млрд грн.

Дело Клименко: спецоперация коснулась и Одессы

About the author / 

Elena

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Календарь

Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
Погода 02.11.16, днем
Погода в Одессе
+10°

влажность: 69%

давление: 756 мм

ветер: 8 м/с,

на сегодня завтра 10 дней в других городах