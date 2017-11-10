Бюджет Одессы на будущий год: где придется лавировать? (ФОТО)

Сегодня новый вице-мэр Одессы Светлана Бедрега провела презентацию бюджета Одессы на будущий год.

«Мы разрабатываем и презентуем этот проект в очень ранние сроки. Поэтому депутаты, фракции и общественность получают время направить свои предложения. Согласно бюджетного кодекса, мы обязаны принять городской бюджет до 25 декабря, вне зависимости от того принимается бюджет страны или нет. Если этого не сделать, то вступают в силу ограничивающие наши расходы факторы», — заявила Бедрега.

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Основные параметры бюджета города Одессы на 2018 год: доходы – 8 340,95 млн. грн., расходы – 8 014,9 млн. грн.

Структура бюджета города Одессы на 2018 год не изменилась и осталась аналогичной 2017 году, а именно: наибольший удельный вес составляет общий фонд бюджета — это 74,9% и в абсолютной сумме — 6 244,5 млн. грн.

На образование (зарплаты, питание льготных категорий, оплату коммунальных услуг) планируется выделить 145 млн. грн. На обеспечение работы «Горэлектротранса» — 230 млн. грн., причём, как подчеркнула С. Бедрега, здесь большая часть расходов будет связана с оплатой электроэнергии. Услуги связи — оплата телефонов, установленных льготному контингенту, — 7 млн. грн.

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Без увеличения финансирования осталось КП «Теплоснабжение». Поскольку «все доходы, которые будут туда поступать, распределяются методом расщепления. В реальности, будет оставаться предприятию 14%.

Бедрега также сообщила, что в 1,2 раза сократится статья финансирования бюджетом здравоохранения. Ранее медицинская субвенция из госбюджета покрывала 76,9% всех расходов, теперь — 66,3%. По словам чиновницы, основной причиной уменьшения субвенции является то, что в рамках первого этапа медреформы в 2018 году первичная медпомощь будет оказываться в другом юридическом виде.

Базовыми источниками наполнения общего фонда бюджета города Одессы в 2018 году остаются:

— налог на доходы физических лиц, удельный вес которого составляет 59,1% к объему доходов общего фонда бюджета города Одессы 2018 г. (без учета трансфертов),

— единый налог (удельный вес — 15,2%),

— плата за землю – 11,6%.

Важная деталь.

Одесский горсовет до сих пор не подписал соглашение по поводу миллиардного кредита с «Укргазбанком»: учреждение и муниципалитет ведут переговоры и согласования.

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«У нас готово все в техническом плане, готовятся акты выполненных работ. Есть договоренность, что мы не будем брать всю сумму в этом году. У нас есть акты на 550 миллионов, которые мы можем оплатить в этом году», — сообщила Светлана Бедрега.

А вот в следующем город возьмет остальную часть кредита.

При этом самые большие сложности ждут город, если деньги все-таки зайдут в декабре или вопрос будет отложен при выполненных работах.