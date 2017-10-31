Бюджет Одессы: радоваться доходам пока преждевременно (ВИДЕО)

Проект бюджета Одессы на 2018 год, который был рассмотрен на заседании исполкома 26 октября, дал старт дискуссиям в профильных комиссиях и СМИ.

ВОКРУГ БЮДЖЕТА ОДЕССЫ: КОМУ ПЕРЕПАДУТ ФИНАНСЫ?

По мнению председателя бюджетной комиссии Одесского горсовета Оксаны Гончарук, тот факт, что приниматься бюджет города будет не как планировалось ранее, на сессии 8 ноября, а в декабре, даст возможность максимально проработать этот документ, пишет Ivasi.

«Это очень серьезный для города документ, который затрагивает все сферы жизни нашего города, — подчеркивает Гончарук. — Поэтому очень хорошо, что его обсуждение в нынешнем году началось заблаговременно. У нас еще есть почти два месяца для обсуждения в профильных комиссиях, среди депутатов, внесения предложений».

Размер бюджета-2018 — 8 млрд. грн. Но это еще не окончательная цифра, учитывая возможность получения субвенций, размер которых пока еще городским властям неизвестен. Казалось бы, сумма внушительная. Однако радоваться доходам пока преждевременно. Ведь масштабный процесс децентрализации, запущенный правительством во всей Украине, ставит перед местными бюджетами очень сложные задачи.

«С 1 января минимальная зарплата поднимается. И в связи с этим поднимаются все местные налоги, потому что они рассчитываются на основе минималки, — поясняет Оксана Гончарук. — Таким образом, у нас с одной стороны действительно есть рост бюджета. В этом году бюджет – 8 миллиардов, даже без субвенций, плюс остатки средств, которые оказались неиспользованными. К примеру, в прошлом году таких остатков было на сумму 600 миллионов гривен. (Ориентировочно, я думаю, что мы выйдем на такую же цифру). Но. Увеличивая доходную часть местных бюджетов в рамках децентрализации, государство делегирует всем местным громадам также расходную часть. Как подсчитал наш департамент финансов, 1 миллиард 466 миллионов гривен – это те полномочия, которые в 2018 году должно было обеспечивать государство по действующему законодательству, но которые уже сброшены на плечи местной громады. Поэтому и выходит, что заработанные нами ресурсы будут направлены на покрытие статей расходов, которые раньше брал на себя госбюджет».

Что это за статьи расходов? По словам Оксаны Гончарук, это в первую очередь – льготы в общественном транспорте, питание в школах и детских садах, финансирование профтехучилищ и прочее.

«Мы сохраняем тот же уровень предоставления социальных услуг, мы все равно бесплатно ездим в трамвае, дети наши питаются в школах. И потому при росте наших доходов качество жизни одесситов остается прежним. Именно по той причине, что нам добавляют эти все полномочия», — подчеркивает председатель бюджетной комиссии Одесского горсовета.

Еще одной весомой статьей расходов обещает стать, по мнению Гончарук, и переход на новые условия предоставления медицинской помощи в рамках медреформы.

Согласно новым правилам предоставления первичных медицинских услуг, источником финансирования работы семейных врачей станут официальные договоры, которые врач отныне обязан заключать с каждым пациентом официально. Нет договора – нет оплаты из государственного бюджета. Однако переход на такую систему не может быть молниеносным, а значит, именно в переходный период помощь в оплате труда врачей тоже ложится на плечи громад, подчеркивает Оксана Гончарук.

«Лечить людей нужно и в переходный период. Поэтому в бюджете это тоже предусмотрено – оплата труда врачам и прочие расходы на медицину, чтобы одесситы получали то качество услуг, к которому привыкли», — резюмирует депутат.