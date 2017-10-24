Чаще и позже: в Одессе электротранспорт меняет расписание

Некоторые одесские трамваи и троллейбусы теперь будут ходить чаще, а заканчивать свою работу позже.

Новые расписания опубликованы для одесских трамвайных маршрутов №1, 6, 7 и 10, а также троллейбусов №8, 9 и 12, сообщает Пассажирский транспорт.

Маршруты трамвая №1 и 6 от Херсонского сквера до поселка Котовского (завод Центролит и ул. Паустовского) будут ходить чаще.

Маршрут №1 теперь имеет интервалы в 10-12 минут, а последние отправления от Херсонского сквера в 20:26 и от Центролита в 21:32.

Маршрут №7 ходит в будние дни через каждые 5-6 минут (при этом он дублируется еще и маршрутом №1), последние рейсы от Херсонского сквера в 22:01 и от улицы Паустовского в 22:47.

Так, маршрут трамвая №10 от Тираспольской площади до улицы Ицхака Рабина сокращает интервалы движения в будние дни до 6 минут, в выходные до 8 минут. Вечером в будние дни его время работы продлевается до 22:50, а в выходные до 23:26 — по времени отправления последнего рейса от конечных остановок.

Троллейбус №8 от железнодорожного вокзала до Суперфосфатного завода уменьшает интервалы движения до 7 минут, а последние рейсы отправляются от железнодорожного вокзала в 21:45 и от Суперфосфатного завода в 22:15.

Троллейбус №9 от улицы Ришельевской до улицы Инглези (25 Чапаевской Дивизии) теперь ходит через каждые 7 минут, а последние рейсы отправляются от этих конечных, соответственно, в 22:55 и 22:15.

Троллейбус №12 от станции Застава-1 до улицы Архитекторской ходит через каждые 10 минут, последние отправления, соответственно, в 22:46 и 21:47.