Человек — не товар! Одесситам рассказали как не попасть в трудовое рабство

В Одессе провели акцию, посвященную Всемирному дню борьбы с торговлей людьми.

Представители благотворительных организаций, департамента труда и служб занятости на протяжении трех часов консультировали всех желающих: рассказывали, как безопасно устроиться на работу за рубежом и не стать при этом жертвой.

«Надо сказать, что на сегодняшний день в международном плане это масштабное очень явление, очень доходное явление потому, что в общей структуре доходов преступных группировок на международном рынке одна из больших статей – это доходы от торговли людьми», — заявила начальник отдела труда и занятости населения Одесской ОГА Наталья Ильина.

Одесская область занимает особое место в схемах торговцев людьми. Наш регион не только стартовая точка в трафике сексуального рабства, но и принимающая. Чтобы обезопасить себя при устройстве в иностранные фирмы, стоит детально изучить информацию о работодателе.

Напомним, около 400 украинцев официально получили статус особ, пострадавших от торговцев людьми, за последние 5 лет.