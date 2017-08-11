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Одесса, Экономика

Чемпионат мира по предпринимательству в Одессе: хватит просить преференций (ВИДЕО, ФОТО)

11.08.2017

Молодые стартаперы из 33 стран представляют свои идеи в Одессе с 11 по 14 августа на чемпионате мира по предпринимательству SAGE WORLD CUP 2017.

В составе — бизнесмены, меценаты из разных стран (как например, внук Нельсона Манделы — Ндаба Мандела — известный филантроп, и др.)
Команды-победители получат звание Чемпионов Мира, а Украина перестанет быть страной, где только хорошо поют и (иногда неплохо) играют в футбол…

«Здесь также умеют генерировать идеи и создавать проекты международного уровня!
Какой имидж страны создаем сейчас, такое будущее и получим. Почему-то хочется «вырасти» из уровня многолетних «просителей» преференций типа «безвиза», и прийти к более «зрелому» позиционированию. Почему бы не стать «кузницей стартапов», или «бизнес-инкубатором», где умеют создавать, а не разрушать?» — пишет Виктория Ляшевская.

 

Участники соревнования в возрасте от 15 до 18 лет представят инновационные идеи по двум направлениям: социальные и бизнес-проекты.

Главная идея чемпионата мира — обучение детей предпринимательству, обучение как создавать новые уникальные инновационные продукты и развивать экономику своей страны.

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В том, что Украина получила право принимать очередной чемпионат, заслуга украинских и, в частности, одесских студентов, которые на предыдущих чемпионатах занимали высокие места.

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Suhan

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