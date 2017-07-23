«Черноморец» — «Сталь»: как «моряки» пытались взломать оборону «сталеваров»

Вчера, 22 июля, в рамках 2-го тура Чемпионата Украины 2017−2018 гг. состоялся матч «Черноморец» — «Сталь» (Каменское). Счет 0:1. За игрой эмоционально наблюдали 4765 зрителей.
Накануне, давая интервью одному из одесских телеканалов, главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сказал о том, что он старается внушить своим подопечным: соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. И в самом деле, «Сталь», которую в межсезонье отправляли в небытие, в первом туре нового первенства преподнесла сенсацию. Команда, в составе которой выступает необстрелянная молодежь, в гостях обыграла луганскую «Зарю». Кроме того, футболисты из Каменского имели на несколько дней больше для подготовки к поединку, так как одесситы матч с киевским «Динамо» провели во вторник. Тем не менее, «Черноморец», достаточно уверенно сыгравший в Киеве, совершенно справедливо выглядел фаворитом.
Первые десять минут мячом в основном владели хозяева, а первый удар в створ ворот нанесли гости. Это Мысык сочно приложился метров с двадцати, Безрук был начеку. Спустя минуту оба снова оказались в центре внимания. И снова вратарю «Черноморца» пришлось демонстрировать свое мастерство. Так игра и продолжалась: «моряки» тщетно пытались взломать грамотно выстроенную оборону «сталеваров», а те свои надежды связывали с внезапными контратаками. Ход матча мог круто изменить Третьяков. Получив от Зубейко мяч в центре штрафной площадки метрах в двенадцати от ворот, он бил, не встречая сопротивления, но промахнулся. А на исходе тайма аналогичной «любезностью» ответил Месхи, пославший головой мяч рядом со стойкой.
Главный тренер гостей Егише Меликян ограничился двумя заменами: вместо Мыцыка и Якимива вышли Г. Малакян и перешедший из киевского «Динамо» Тымчик. В «Черноморце» перемен оказалось больше: Бобко травмирован, Каплиенко дисквалифицирован, а Татарков занял место на скамейке запасных. Их отсутствие компенсировали Машнин, Политыло и Норенков.
Второй тайм начался мощными атаками «Черноморца». Апогей наступил уже на 49-й минуте. Слаломный проход Хобленко завершился выверенной передачей на Ковальца, который оказался с глазу на глаз с Пеньковым. Капитан «моряков» сумел обыграть голкипера, однако с острого угла угодил в штангу. Следующий реальный шанс открыть счет «моряки» упустили спустя восемнадцать минут, когда Хобленко в прыжке пытался «замкнуть» передачу с фланга Норенкова. Надо отдать должное «Стали»: ее игроки не раз и не два создавали напряжение во владениях Безрука и в конце концов добились своего. На 74-й минуте Кузык вывел свою команду вперед — 0:1. Счет мог возрасти, если бы не Безрук, дважды в одном эпизоде парировавший удары каменцев. Впрочем, гостям к тому же везло. Так, на 87-й минуте после розыгрыша штрафного Азацкий пробил в перекладину.
Оставшееся время, включая пять компенсированных минут, прошло в яростных (в штрафную ходил даже Безрук), но бесплодных атаках «Черноморца».
Александр БАБИЧ — главный тренер «Черноморца» — прокомментировал игру:— Тяжело нам даются голы. Понимали, что «Сталь» будет играть от обороны и ждать своего шанса на контратаках. Понимали, что «Сталь» будет играть в нашу игру. Ребятам в раздевалке я сказал, что в принципе все закономерно. Если мы трижды не забиваем, то должна была случиться оборотка. В футболе такое бывает. В этой игре это подтвердилось. Кто мешал нашим игрокам забивать при счете 0:0? Сколько раз мы говорим нападающим в штрафной площадке опережать и играть головой, а мы лезем ногами, чем угодно, но только не головой. Из хороших моментов мы не можем пока выжать хотя бы гол.
Говоря о тактике игры «моряков», Бабич сказал:
— Мы и в перерыве говорили, что больше надо играть вперед. Позиционная атака нам нужна, чтобы мы собрали команду в одном месте и быстро, за одну-две передачи развернули другой фланг. Сегодня у нас не всегда это получалось. Мы хотели больше играть в позиционной атаке, понимая, что по такой погоде нужно больше контролировать мяч. Но это было больше просто держание мяча. Не было агрессии, не было остроты вперед. Есть над чем работать. Думаю, что в этом компоненте мы прибавим.
Главный тренер «Стали» Егише МЕЛИКЯН рассказал:
— Хочу сказать спасибо обеим командам за тот зрелищный футбол, который они показали. Думаю, все получили удовольствие от игры. Могли проиграть, могли выиграть, но нам удалось реализовать свои моменты. В первые двадцать минут мы почувствовали хорошее давление от соперника. И наша организация чуть-чуть ушла от нас. Молодые футболисты не делали то, о чем договорились. После первого тайма мы внесли коррективы в своей игре. Чуть-чуть изменилась тактика, и, слава Богу, во втором тайме у нас стало получаться. На последних минутах «Черноморец» усилил давление, дала о себе знать наша подготовка к сезону. Но нам повезло до конца удержать счет. Получилась заслуженная победа. Я футболистам одну фразу сказал в раздевалке в перерыве: «Лучше достойно проиграть, чем случайно выиграть. Не переживайте, играйте смело, покажите на что вы способны». Спасибо им за то, что они мне поверили, что я их не обманул.
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