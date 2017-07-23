«Черноморец» — «Сталь»: как «моряки» пытались взломать оборону «сталеваров»

Вчера, 22 июля, в рамках 2-го тура Чемпионата Украины 2017−2018 гг. состоялся матч «Черноморец» — «Сталь» (Каменское). Счет 0:1. За игрой эмоционально наблюдали 4765 зрителей.

Накануне, давая интервью одному из одесских телеканалов, главный тренер «Черноморца» Александр Бабич сказал о том, что он старается внушить своим подопечным: соперника ни в коем случае нельзя недооценивать. И в самом деле, «Сталь», которую в межсезонье отправляли в небытие, в первом туре нового первенства преподнесла сенсацию. Команда, в составе которой выступает необстрелянная молодежь, в гостях обыграла луганскую «Зарю». Кроме того, футболисты из Каменского имели на несколько дней больше для подготовки к поединку, так как одесситы матч с киевским «Динамо» провели во вторник. Тем не менее, «Черноморец», достаточно уверенно сыгравший в Киеве, совершенно справедливо выглядел фаворитом.

Первые десять минут мячом в основном владели хозяева, а первый удар в створ ворот нанесли гости. Это Мысык сочно приложился метров с двадцати, Безрук был начеку. Спустя минуту оба снова оказались в центре внимания. И снова вратарю «Черноморца» пришлось демонстрировать свое мастерство. Так игра и продолжалась: «моряки» тщетно пытались взломать грамотно выстроенную оборону «сталеваров», а те свои надежды связывали с внезапными контратаками. Ход матча мог круто изменить Третьяков. Получив от Зубейко мяч в центре штрафной площадки метрах в двенадцати от ворот, он бил, не встречая сопротивления, но промахнулся. А на исходе тайма аналогичной «любезностью» ответил Месхи, пославший головой мяч рядом со стойкой.

Главный тренер гостей Егише Меликян ограничился двумя заменами: вместо Мыцыка и Якимива вышли Г. Малакян и перешедший из киевского «Динамо» Тымчик. В «Черноморце» перемен оказалось больше: Бобко травмирован, Каплиенко дисквалифицирован, а Татарков занял место на скамейке запасных. Их отсутствие компенсировали Машнин, Политыло и Норенков.

Второй тайм начался мощными атаками «Черноморца». Апогей наступил уже на 49-й минуте. Слаломный проход Хобленко завершился выверенной передачей на Ковальца, который оказался с глазу на глаз с Пеньковым. Капитан «моряков» сумел обыграть голкипера, однако с острого угла угодил в штангу. Следующий реальный шанс открыть счет «моряки» упустили спустя восемнадцать минут, когда Хобленко в прыжке пытался «замкнуть» передачу с фланга Норенкова. Надо отдать должное «Стали»: ее игроки не раз и не два создавали напряжение во владениях Безрука и в конце концов добились своего. На 74-й минуте Кузык вывел свою команду вперед — 0:1. Счет мог возрасти, если бы не Безрук, дважды в одном эпизоде парировавший удары каменцев. Впрочем, гостям к тому же везло. Так, на 87-й минуте после розыгрыша штрафного Азацкий пробил в перекладину.

Оставшееся время, включая пять компенсированных минут, прошло в яростных (в штрафную ходил даже Безрук), но бесплодных атаках «Черноморца».

