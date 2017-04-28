«Черноморский морской торговый порт» обезглавлен на время проверки

3 мая, раньше назначенного срока на неделю, Министерство инфраструктуры совместно с ОО «Антикоррупционное движение Юга» начнется проверку ГП «Черноморский морской торговый порт».

В связи с этим, директора порта «Черноморск» Сергея Крыжановского отстранили от должности на месяц, сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

Госаудитслужба нашла большие нарушения во время ревизии деятельности предприятия.

Ранее представители профсоюзов черноморских портовиков попросили замминистра разобраться, чтобы предприятие работало без «раскачки» ситуации отдельных чиновников, в попытке добиться отставки нынешнего руководителя порта.