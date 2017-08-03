Чрезвычайная ситуация: руководитель Одесской ГСЧС «спалился» на взятке (ФОТО)

Это уже далеко не первый случай разоблачения одесских госслужащих на неправомерной выгоде.

Сотрудники СБУ и военной прокуратуры задержали коррупционера и его посредника во время получения «очередного транша» в размере 10 000 гривен.

На этот раз был составлен протокол по фактам систематического вымогательства одного из руководителей Одесского главного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций при содействии в получении разрешительных документов на использование объектов пожарного надзора и избежания инспекторских проверок.

«Цена вопроса» для взяточника включает срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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