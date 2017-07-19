Что делала Надежда Савченко в Одесской области? (ФОТО)

В Балтский район Одесской области с рабочим визитом наведалась нардеп Надежда Савченко.

Об этом сообщил заслуженный работник сельского хозяйства Украины Михаил Лазаренко и уточнил, что с 9.00 до 18.00 гостья жила настоящей сельской жизнью, ела вместе с работниками в столовой, кормила животных, каталась на лошадях и полной грудью дышала настоящей хлебной пылью.

«Я думаю не много так называемых «народных избранников» могли бы себе позволить такой активный отдых, прогуляться по хлебной стерни, услышать запах фермы и проблемы тружеников украинской земли. Когда мы все тяжело работаем чтобы накормить страну, наши чиновники, видимо, отдыхают на морских побережьях и в их перспективном плане визит в деревню, к сожалению, не запланирован!», — написал Михаил Лазаренко и поделился фото.







