Что делать одесситам при остановке регистрации налоговых накладных?

Система автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации таких налоговых накладных/расчетов корректировки в Едином реестре налоговых накладных , функционирует с 1 июля 2017 года в соответствии с требованиями пункта 74.2 статьи 74 главы 7 раздела II Налогового кодекса Украины.

Критерии оценки степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных и Исчерпывающий перечень документов, достаточных для принятия решения о регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (далее — Критерии) утверждены приказом Министерства финансов Украины от 13.06.2017 №567 (далее — приказ №567).

Оценка степени рисков, достаточных для остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки (далее — НН/РК) в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН) осуществляется ГФС путем проведения постоянного автоматизированного мониторинга соответствия НН/РК этим Критериям (далее — Мониторинг).

В случае если по результатам Мониторинга определено, что НН/РК отвечает условиям, определенным пунктом 6 Критериев, регистрация такой НН/РК останавливается соответственно требованиям пункта 201.16 статьи 201 НКУ.

В случае остановки регистрации НН/РК в ЕРНН налогоплательщику в течение операционного дня контролирующий орган в автоматическом режиме присылает (в электронном виде в текстовом формате) первую квитанцию с сообщением об остановке регистрации такой НН/РК и выявленные ошибки и предлагается предоставить объяснение и/или копии документов, достаточные для принятия решения о регистрации НН/РК в ЕРПН соответственно п.п. «в» п.п. 201.16.1 п. 201.16 ст. 201 НКУ, исчерпывающий перечень которых установлено приказом №567, и/или Таблицу данных налогоплательщика (далее — Таблица), которая предусмотрена пунктом 4 этого приказа.

Объяснение и/или копии документов, достаточные для принятия решения о регистрации НН/РК в ЕРПН, налогоплательщик имеет право подать в контролирующие органы по основному месту учета такого налогоплательщика на протяжении 365 календарных дней, которые наступают за датой возникновения налогового обязательства, отображенного в такой НН/РК.

Объяснение подается в виде Уведомления относительно подачи документов о подтверждении реальности осуществления операций по отказанным НН/РК по форме J(F) 1312601(далее — Уведомление).

Уведомление формируется отдельно по каждой НН/РК, регистрацию которой остановлено в ЕРНН. К Уведомлению прилагаются копии документов в виде отдельных приложений по форме J(F) 1360101 в формате PDF (размер каждого приложения не должен превышать 2 Мб).

Таблица данных налогоплательщика подается по форме J(F)1312301 согласно приложению к Критериям, который отображает специфику хозяйственной деятельности.

При заполнении Таблицы необходимо заполнять вид экономической деятельности соответственно Классификатору видов экономической деятельности (КВЭД ДК 009:2010), код товара согласно УКТ ВЭД, код услуги согласно Государственному классификатору продукции и услуг (ДК 016-2010).

Обращаем внимание, при подаче Таблицы в соответствии с видом экономической деятельности необходимо обязательно указать коды товаров согласно УКТ ВЭД/услуг согласно Государственному классификатору продукции услуг (ДК 016-2010), которые на постоянной основе таким плательщиком поставляются (изготовляются), а также плательщик может указать коды товаров/услуг, которые им будут приобретены (получатся) для их изготовления.

Электронные форматы Уведомления и приложения к нему размещены на официальном веб-портале ГФС в разделе «Электронная отчетность»/Плательщикам налогов об электронной отчетности/Информационно-аналитическое обеспечение/Реестр электронных форм налоговых документов.

Для формирования Уведомления в электронном виде налогоплательщик самостоятельно на собственное усмотрение может выбрать любое программное обеспечение, которое формирует исходный файл соответственно утвержденному формату (стандарта).

Уведомление с приложениями может быть сформировано и прислано через личный кабинет электронного сервиса «Электронный кабинет плательщика» (режим «Ведение отчетности»), вход в который осуществляется по адресу: cabinet.sfs.gov.ua, а также через официальный веб-портал ГФС.

Подтверждением о получении Уведомления является квитанция о доставке.

На протяжении пяти рабочих дней, которые наступают за днем получения объяснений и документов, предоставленных соответственно подпункту 201.16.2 пункта 201.16 статье 201 Кодекса, комиссией ГФС принимается и присылается налогоплательщику вторая квитанция с сообщением о результате обработки приостановленной НН/РК и Решение о регистрации или отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных (вторая квитанция).

Решение об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН может быть обжаловано в административном или судебном порядке.

Порядок рассмотрения жалоб на решение комиссии Государственной фискальной службы об отказе в регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 04.07.2017 № 485, которое вступило в силу 14.07.2017.

Порядок определяет процедуру рассмотрения жалоб на решение комиссии ГФС, которая принимает решение об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН.

Жалобы подаются плательщиком налога на добавленную стоимость в ГФС на протяжении 10 календарных дней после получения им решения комиссии ГФС об отказе в регистрации НН/РК в ЕРНН. В случае если последний день срока приходится на выходной или праздничный день, последним днем такого срока считается первый рабочий день, который наступает за выходным или праздничным днем.

По результатам рассмотрения жалобы комиссия по вопросам рассмотрения жалоб принимает одно из таких решений:

— удовлетворяет жалобу и отменяет решение комиссии ГФС;

— оставляет жалобу без удовлетворения и решение комиссии ГФС без изменений.

Если мотивированное решение относительно жалобы не присылается налогоплательщику на протяжении срока, определенного пунктом 56.23 статьи 56 НКУ, такая жалоба считается полностью удовлетворенной в пользу налогоплательщика со дня, который наступает за последним днем указанного срока.

Удовлетворение жалобы является основанием для регистрации НН/РК в ЕРНН, указанных в жалобе, с учетом требований пункта 2001.3 статьи 200 НКУ.

Такое разъяснение предоставлено письмом ГФС Украины от 27.07.2017 №19915/7/99-99-08-04-01-17.