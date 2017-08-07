Что нужно обязательно успеть одесситам в августе?

Одесситам напоминают, что август — последний месяц уплаты налога на недвижимость за отчетный 2016 год.

Плательщиками налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, являются все физические лица, которые владеют объектами жилой и/или нежилой недвижимости (ст. 266 Налогового кодекса Украины).

Налог начисляется на общую площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе их долей.

Ставка налога для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности физических лиц устанавливается по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин в размере, который не превышает 3% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного года (в 2016 году – 1378 грн.), за 1 квадратный метр базы налогообложения.

В частности, по г. Одесса, решением Одесского городского совета от 16.03.2016 №428-VII «О внесении изменений в положение «О налоге на имущество в части налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка», утвержденного решением Одесского городского совета от 21.01.2015 № 6258-VI» установлена ставка налога по жилой недвижимости 0,1% (1,378 грн.), а по нежилым помещением 2 % минимальной заработной платы (27,56 грн.) за 1 квадратный метр недвижимости.

Кроме того, физическим лицам — собственникам жилой недвижимости, общая площадь которой превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и/или 500 квадратных метров (для дома), необходимо дополнительно уплатить 25000 гривен на год за каждый из указанных объектов жилой недвижимости (его долю).

Налоговым законодательством предусмотрены льготы для граждан — собственников недвижимости, в частности, общая площадь объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, уменьшается:

а) для квартиры/квартир независимо от их количества — на 60 кв. метров;

б) для жилого дома/домов независимо от их количества — на 120 кв. метров;

в) для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности налогоплательщика квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей), — на 180 кв. метров.

Уплатить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, плательщики должны на протяжении 60 дней со дня получения налогового уведомления-решения. Именно в течение этого времени плательщик имеет право в случае несогласия с определенной суммой обратиться в налоговые органы для сверки данных.

Кроме того, если плательщики не получили такого уведомления, но они являются плательщиками этого налога, они также могут обратиться в налоговые органы для сверки.

Ответственность за неуплату согласованного налогового уведомления-решения наступает с 61 дня с момента его получения. Плательщику с этих пор будут начислены и штрафные санкции, и пеня за неуплату налогов. Если задолженность до 30 дней, то штрафные санкции составляют 10% от определенной суммы, свыше 30 дней — максимальный размер — 20%.